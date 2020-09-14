В Обнинске директор на 3 месяца оставил сотрудников без зарплаты

В Обнинске перед судом предстанет директор предприятия, который с апреля по июль 2020 года не выплачивал 10 своим сотрудникам заработную плату, сообщил в понедельник, 14 сентября, Следственный комитет по Калужской области.

- При этом в кассу и на расчетные счета организации за указанный период поступили денежные средства в размере, достаточном для выплаты заработной платы работникам, - уточняют следователи. - Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 1,2 миллионов рублей.

В период расследования задолженность перед работниками за указанный период погашена в полном объеме в принудительном порядке. Уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу.