В Калуге мошенники сбывали фальшивые деньги

Двое жителей соседнего региона подозреваются в сбыте фальшивых купюр в Калуге, сообщили в понедельник, 14 сентября, в областном УМВД.

По версии полиции, они купили их в интернете. Приехав в Калугу, они с их помощью расплатились в баре. А потом решили купить на эти «деньги» автомобильные колеса. Приятели нашли в интернете подходящее объявление и договорились о встрече с продавцом в Калуге. За товар они отдали ему шесть поддельных 5-тысячных купюр.

Калужанин обнаружил это, когда попытался положить эти деньги на свой счет в банкомате.

Полиция задержала преступников в Московской области. При них были еще 8 фальшивок.

Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.