В Калуге торговый представитель присвоил 270 тысяч

40-летний калужанин, работающий торговым представителем в организации, подозревается в присвоении 270 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.

Недостача всплыла в ходе ревизии, после чего руководство организации обратилось в полицию.

Как выяснилось в ходе расследования, торговый представитель в рамках своих должностных обязанностей получал от клиентов акционерного общества выручку. Деньги он должен был сдавать в организацию, либо самоинкассировать на расчетный счет, предоставляя в дальнейшем чеки в бухгалтерию.

По версии полиции, калужанин в период с мая по август 2019 года вносил в отчетную документацию недостоверные сведения, присваивая тем самым часть денежных средств, полученных из торговых точек.

Окончательное решение по данному делу примет суд.