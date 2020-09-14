В Калужской области туристы обокрали соседей по отдыху

В Дзержинском районе завершено расследование уголовного дела по факту грабежа по предварительному сговору, сообщили в понедельник, 14 сентября, в областном УМВД.

По материалам дела, потерпевшие отдыхали на берегу водоема. Выбрав место, они разложили вещи, разбили лагерь и ушли спать в палатки. Ночью один из туристов услышал посторонний шум. Выглянув из палатки, мужчина заметил силуэт незнакомца, который собирал их вещи. Он окрикнул его, но тот развернулся и убежал, скрывшись в темноте.

Похищенные вещи нашли в канаве утром. О случившемся отдыхающие сообщили по телефону «112».

Полиция нашла грабителей. Ими оказались два местных жителя, 22-х и 23-х лет.

По версии полиции, они тоже отдыхали на берегу водоема. Проходя вдоль берега, молодые люди обратили внимание на вещи, лежащие возле палаток. Гостям приглянулись казан, туристическое кресло, два туристических стула, сумка-холодильник, газовая плита и музыкальная колонка. Поняв, что их заметили, приятели испугались, бросили чужое имущество и убежали.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.