В Калуге мигрант украл у таксиста сумку с деньгами

В Калуге водитель такси обратился в полицию с заявлением о хищении портмоне с документами и деньгами, сообщает пресс-служба УМВД.

По словам мужчины, в сумке было 15 тысяч рублей. Он рассказал, что во время выполнения заказов положил портмоне под водительское сиденье. Доставив очередного пассажира по адресу, он закончил работу и, подъехав к дому, обнаружил пропажу сумки.

Подозреваемым в краже оказался пассажир такси – 24-летний гражданин республики ближнего зарубежья.

По версии полиции, он заметил лежащее на полу портмоне во время поездки. А когда выходил, украл его. Мужчина признался в краже и пояснил, что деньги перевел своим родственникам, а остальное выбросил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Расследование продолжается.