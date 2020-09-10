В Калужской области директора судят за долги по зарплате

В Обнинске генеральном директору одной из компаний грозит до трёх лет лишения свободы за невыплату зарплаты своим сотрудникам. В четверг, 10 сентября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 17 работников не получили ни копейки с января по июнь 2020 года. Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 1,5 миллиона рублей.

На стадии расследования мужчина вернул 1,3 миллиона. Остальные деньги обещает отдать в ближайшее время.

Дело передано для рассмотрения в суд.