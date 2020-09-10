Калужанина будут судить за выдуманную кражу

34-летний калужанин написал заявление в полицию о краже телефона, при этом уточнил, что гаджет у него украли на улице и с применением насилия, сообщили сегодня, 10 сентября, в областном УМВД.

На основании заявления было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Правда, потом сотрудники полиции выяснили реальную картину произошедшего.

Оказалось, что потерпевший распивал спиртные напитки в чужой квартире, где и потерял телефон. А в целях розыска своего имущества решил придумать криминальную историю о совершенном в отношении него тяжкого преступления и поведать её правоохранителям.

На следующее утро после застолья один из знакомых заявителя, наводя на кухне порядок, нашел на полу гаджет, который в дальнейшем и выдал оперативникам.

За ложный донос калужанина ждет суд.