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Калужанин попался на интернет-мошенничестве

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 10.09.2020 12:08 0 425
Калужанин попался на интернет-мошенничестве

В Калуге задержан 27-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в мошенничестве и хищении денег с банковских карт. Как рассказали сегодня, 10 сентября, в областном УМВД, в полицию обратилась местная жительница с заявлением о хищении денег с банковской карты.

Женщина рассказала, что разместила объявление в интернете о продаже дивана. Через некоторое время ей позвонил мужчина, пожелавший его приобрести. Для перевода денег в счет оплаты покупки он попросил назвать реквизиты банковской карты. Калужанка предложила воспользоваться картой мужа, который в этот момент находился рядом, после чего на мобильный телефон супруга стали приходить смс-сообщения с кодами подтверждения. Мощенник уверил, что данная информация нужна для подтверждения перевода и также попросил их назвать.

Потом он сказал, что ему не удается сделать перевод и поинтересовался, есть ли у женщины другая карта, зарегистрированная на ее имя. Потерпевшая назвала реквизиты своей банковской карты и смс-пароль. Получив доступ к управлению всеми счетами , незнакомец перевел денежные средства с ее накопительного счета на счет ее же банковской карты. После этого он сообщил калужанке, что ошибочно перевел ей за покупку большую сумму. Так как женщине действительно пришло уведомление о пополнении баланса, она поверила звонившему и перевела ему поступившие ей на карту деньги.

Когда покупатель перестал выходить на связь, супруги проверили счета и обнаружили, что с них пропало в общей сложности 13 тысяч рублей.

В данный момент мошенника проверяют на причастность к аналогичных преступлениям, он находится под подпиской о невыезде.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 10.09.2020 12:08 0 425
Тэги: криминал
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