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В Калужской области мужчина заступился за женщину и получил кинжалом в живот

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.09.2020 15:30 1 858
В Калужской области мужчина заступился за женщину и получил кинжалом в живот

В Калужской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 60-летнего безработного из Обнинска. Мужчина обвиняют по двум статьям – «Угроза убийством» и «Покушение на убийство».

По версии следствия, в апреле 2020 году между обвиняемым и его сожительницей возник семейный конфликт.

- Женщина попросила соседей вмешаться, пояснив, что супруг хватается за ножи и может причинить вред ей и детям, - рассказали 9 сентября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В комнату зашли шестеро соседей. Они попросили сожителя успокоиться. Однако обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, продемонстрировал соседям кинжал, высказал угрозу убийством и стал двигаться в их сторону. После этого мужчина нанес кинжалом проникающее сквозное ножевое ранение брюшной полости 41-летнему соседу.

Пострадавший попал в больницу.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.09.2020 15:30 1 858
Тэги: криминал следственный комитет
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