В Калужской области при проверке машины нашли наркотики

В Малоярославецком районе сотрудники полиции при проверке машины с сильно разбитым кузовом нашли наркотики в ее салоне, сообщили в среду, 9 сентября, в областном УМВД.
Машина была припаркована у магазина. Подойдя к машине, полицейские обнаружили на заднем сидении двух мужчин. При общении с ними стражи порядка заметили, что они нервничают и, судя по внешним признакам, пьяны.
В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили несколько полиэтиленовых пакетиков с веществом белого цвета, которое было изъяты и направлено на экспертизу.
Экспертиза подтвердила, что порошок является наркотическим веществом «N-метилэфедрон» общей массой 0,24 грамма.
С фигурантов уголовного дела, ранее судимых местных жителей 39 и 19 лет взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.