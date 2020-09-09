В Калужской области при проверке машины нашли наркотики

В Малоярославецком районе сотрудники полиции при проверке машины с сильно разбитым кузовом нашли наркотики в ее салоне, сообщили в среду, 9 сентября, в областном УМВД.

Машина была припаркована у магазина. Подойдя к машине, полицейские обнаружили на заднем сидении двух мужчин. При общении с ними стражи порядка заметили, что они нервничают и, судя по внешним признакам, пьяны.

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили несколько полиэтиленовых пакетиков с веществом белого цвета, которое было изъяты и направлено на экспертизу.

Экспертиза подтвердила, что порошок является наркотическим веществом «N-метилэфедрон» общей массой 0,24 грамма.

С фигурантов уголовного дела, ранее судимых местных жителей 39 и 19 лет взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.