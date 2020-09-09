Калужанку обокрал квартиросъемщик

Калужанка несколько месяцев сдавала квартиру 36-летнему мужчине. Потом он перестал оплачивать коммуналку, и хозяйка решила его навестить. Правда, от арендатора в квартире уже и след простыл.

А вместе с ним пропали холодильник, микроволновая печь, кухонный комбайн, три телевизора и утюг.

Как сообщили сегодня, 9 сентября, в калужской полиции, общий ущерб составил 110 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска наши вора, который, как оказалось, уже имел судимость. Часть бытовой техники находилась по новому месту жительства подозреваемого.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.