$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал

Калужанку обокрал квартиросъемщик

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 09.09.2020 10:02 0 357
Калужанку обокрал квартиросъемщик

Калужанка несколько месяцев сдавала квартиру 36-летнему мужчине. Потом он перестал оплачивать коммуналку, и хозяйка решила его навестить. Правда, от арендатора в квартире уже и след простыл.

А вместе с ним пропали холодильник, микроволновая печь, кухонный комбайн, три телевизора и утюг.

Как сообщили сегодня, 9 сентября, в калужской полиции, общий ущерб составил 110 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска наши вора, который, как оказалось, уже имел судимость. Часть бытовой техники находилась по новому месту жительства подозреваемого.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 09.09.2020 10:02 0 357
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Бизнес как локомотив
В новый учебный год — с обновленным сервисом «Ростелеком. Лицей»
Калужские сладости – полезные лакомства
Покорит ли Калугу «Сырная губерния»?
Отдыхать в отелях сети SK Royal сейчас особенно выгодно!
Ресторан современной европейской кухни Банкет-Холл «Эль-Гуна»
«Включите технологии в команду» — новая рекламная кампания «Ростелекома» в поддержку малого и среднего бизнеса
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Чего ждать от коронавируса этой осенью? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Новинки смартфонов 2020 — которые ожидаются и есть в продаже
Как избавиться от хлама и вывезти мусор из квартиры
Оборудование для борьбы с коронавирусом

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru