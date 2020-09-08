Калужанин избил приятеля и отобрал у него деньги

Два калужанина познакомились в баре за распитием спиртных напитков. Потом, как это часто водится, не сошлись во мнениях и начали ругаться.

Выяснять отношения они продолжили на улице, где между мужчинами завязалась драка.

Как сообщили во вторник, 8 сентября, в областном УМВД, один из них упал на землю, а избивающий его новый знакомый увидел, что из кармана джинсов потерпевшего торчат денежные купюры.

Обидчик схватил деньги и скрылся, несмотря на требования вернуть их.

Избитый калужанин написал заявление в полицию о краже у него 11 тысяч рублей.

Полиция нашла обидчика. Им оказался 29-летний местный житель, ранее уже судимый. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.