Калужанин обокрал пенсионера, которого переводил через дорогу

В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в двух кражах, сообщили во вторник, 8 сентября, в полиции.

Первую он совершил с чужой банковской карты, которую случайно нашел в кафе вместе с телефоном. С ее помощью он сделал несколько покупок бесконтактным способом на суммы, которые не требуют введения пин-кода.

Всего он потратил 4,2 тысячи рублей. Телефон сдал в скупку за 5 тысяч.

Вторая кража, в которой подозревается мужчина, произошла на одной из улиц Калуги. Подозреваемый обратил внимание на мужчину с тростью, который направлялся в сторону банка, чтобы оплатить коммунальные услуги, и помог перейти ему дорогу.

В кармане куртки пожилого человека он увидел кошелек и незаметно вытащил его. В нем было 7 тысяч рублей.

Окончательное решение по данному делу примет суд.