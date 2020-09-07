В Калужской области женщина нашла на своем диване незнакомого мужчину

В Малоярославецком районе произошла почти киношная история. Хозяйка дома застала на своем диване совершенно незнакомого ей спящего мужчину.

Об этом в понедельник, 7 сентября, рассказали в полиции.

Разбудить названного гостя женщина не решилась и вызвала полицию. Сотрудники полиции привели незнакомца в чувства, чему проснувшийся 21-летний местный житель был крайне удивлен.

Оказалось, что во время прогулки он обратил внимание на дом потерпевшей, разбил окно и решил проверить, что есть ценного в доме. К своему счастью, на кухонной плите он обнаружил приготовленный обед. Он поставил разогреваться сковородку и пошел бродить по дому.

Пока юноша искал ценности, еда сильно подгорела. Это очень расстроило парня, и он решил отдохнуть на диване.

Незадачливого гостя взяли под арест. Расследование продолжается.