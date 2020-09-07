Калужанин обокрал несколько магазинов

35-летний калужанин попался на краже в магазине бытовой техники. Его вычислили по камерам наблюдения после того, как сотрудник магазина обратился в полицию.

Как рассказали сегодня, 7 сентября, в областном УМВД, мужчина уже имеет судимость. Ранее также привлекался к административной ответственности за мелкие кражи.

На этот раз он взял со стеллажа в магазине игровую приставку и гарнитуру, общей стоимостью более 21 тысячи рублей. Сложив товары в пакет, он вышел из магазина мимо кассы.

Кроме того, полиция установила причастность мужчины к хищению продукции еще из трех других магазинов. Аналогичным способом, минуя кассовую зону, он похитил банки с детским питанием, общей стоимостью около 5 тысяч рублей. В одном из гипермаркетов его действия заметили сотрудники организации, однако воришка успел скрыться.

Со слов подозреваемого, похищенное он продавал на улице незнакомым прохожим.

В настоящее время фигуранту инкриминируется четыре эпизода противоправной деятельности. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.