Жительницу Калужской области будут судить за драку

В Сосенском две женщины подрались, выясняя отношения. Дело дошло до полиции.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, драка случилась недалеко от одного увеселительного заведения. По словам очевидцев, женщины давно имели друг к другу претензии.

Сначала они просто ругались, а потом одна из них – 28-летняя местная жительница - предложила выяснить отношения на месте.

Разговора, однако, не получилось. Предложившая поговорить женщина набросилась на собеседницу с кулаками.

Причиненные ей побои в полиции зафиксировали как умышленное легкое причинение вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку ждет суд.