В Калуге поймали гаражных воров

В Калуге по «горячим следам» задержали двух воров, которые залезли в чужой гараж, сообщили на прошедших выходных в полиции.

В дежурную часть поступил звонок от прохожего, который увидел, как двое подозрительных мужчин выносят через крышу гаража различные предметы.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое калужан 34 и 47 лет. Один из них уже имел судимость.

По версии полиции, они залезли через имеющееся отверстие в крыше гаража внутрь и похитили различное имущество на общую сумму более 11 тысяч рублей. Похищенное они складировали недалеко в кусты для дальнейшего вывоза и сдачи в скупку. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.