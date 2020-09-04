В Калужской области пенсионерка поменяла 200 тысяч на «дубли»

Обнинская пенсионерка стала жертвой мошенницы, которая пришла к ней в квартиру, представившись сотрудницей социальной службы, сообщили в четверг, 3 сентября, в областном УМВД.

Сначала бабушке позвонили на мобильный и сказали, что ей полагается бесплатная путевка в санаторий. Пенсионерка сразу от всего отказалась, но в трубке ответили, что к ней все равно сейчас придет сотрудник социальный службы по рабочему вопросу.

Вскоре пришла незнакомка, которая убедила бабушку, что проводится денежная реформа. Для этого нужно обменять все деньги на новые. И забрала у пенсионерки 200 тысяч рублей, отдав ее новые купюры.

После ухода мощенницы, бабушка разглядела на новых деньгах непривычную надпись – «дубли». После чего пожилая женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.