В Калужской области мужчину обокрали, пока он спал на скамейке

42-летний житель Кировского района подозревается в краже телефона на улице, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.

По версии полиции, он вытащил телефон из кармана брюк потерпевшего, пока тот спал. Сам потерпевший рассказал в полиции, что в тот момент он был пьян и, присев на скамейку возле одного из магазинов города, уснул. Этим и воспользовался подозреваемый.

Сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей. Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли. По факту кражи возбуждено угловное дело. Расследование продолжается.