В Калужской области драка между молодыми людьми привела к уголовному делу

В Сухиничском районе полицейские расследуют уголовное дело по факту драки между двумя молодыми людьми. Одному из них 22, другому 24 года. Как сообщили сегодня, 3 сентября, в региональном УМВД, драка произошла у одного из увеселительных заведений.

Сначала между ними началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Дав волю эмоциям, 24-летний молодой человек неоднократно нанес оппоненту удары в область лица. Потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение, а разъяренный драчун поспешил покинуть место происшествия. Однако вскоре его нашел местный участковый.

Телесные повреждения, который задержанный нанес потерпевшему, расцениваются как причинение вреда здоровью средней тяжести. Расследование уголовного дела продолжается. За побои молодому человеку грозит до 3 лет.