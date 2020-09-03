$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал

В Калужской области драка между молодыми людьми привела к уголовному делу

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 03.09.2020 10:02 0 352
В Калужской области драка между молодыми людьми привела к уголовному делу

В Сухиничском районе полицейские расследуют уголовное дело по факту драки между двумя молодыми людьми. Одному из них 22, другому 24 года. Как сообщили сегодня, 3 сентября, в региональном УМВД, драка произошла у одного из увеселительных заведений.

Сначала между ними началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Дав волю эмоциям, 24-летний молодой человек неоднократно нанес оппоненту удары в область лица. Потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение, а разъяренный драчун поспешил покинуть место происшествия. Однако вскоре его нашел местный участковый.

Телесные повреждения, который задержанный нанес потерпевшему, расцениваются как причинение вреда здоровью средней тяжести. Расследование уголовного дела продолжается. За побои молодому человеку грозит до 3 лет.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 03.09.2020 10:02 0 352
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В новый учебный год — с обновленным сервисом «Ростелеком. Лицей»
Private Banking ВТБ признан лучшим в России
ВТБ снижает ставку по автокредитам до 6,5%
Калужские сладости – полезные лакомства
Покорит ли Калугу «Сырная губерния»?
Отдыхать в отелях сети SK Royal сейчас особенно выгодно!
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Чего ждать от коронавируса этой осенью? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Выбор и покупка торгового оборудования
Уничтожение клопов в Москве
Изучение английского языка в Алматы

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru