В Калужской области мужчина до смерти забил своего отца

В воскресенье, 30 августа, в одном из домов деревни Парсуково Тарусского района обнаружено тело 58-летнего мужчины. У него были множественные повреждения головы и тела.

- По версии следствия, вечером 29 августа обвиняемый распивал спиртные напитки со своим отцом, - сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В результате возникшего между ними конфликта обвиняемый нанес потерпевшему множественные телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия. О произошедшем мужчина незамедлительно сообщил родственникам.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование сейчас продолжается.