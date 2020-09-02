В Калужской области поймали продавца героина

Полиция задержала 38-летнего жителя Калужской области, подозреваемого в распространении наркотических средств, сообщили сегодня, 2 сентября, в УМВД России по Калужской области.

- В ходе личного досмотра молодого человека в карманах брюк, а также в его сумке был обнаружен 21 сверток с порошкообразным веществом белого цвета, приготовленный им к незаконному сбыту наркопотребителям, - рассказали в полиции. - Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством «героин» массой 31,21 грамма.

По версии полиции, задержанный в составе преступной группы совместно с неустановленными лицами занимался незаконным сбытом наркотического средства на территории Калуги.

Молодому человеку отводилась роль «закладчика».

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.