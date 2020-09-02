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В Калужской области вор-рецидивист обокрал бывшего одноклассника

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 02.09.2020 10:28 0 413
В Калужской области вор-рецидивист обокрал бывшего одноклассника

42-летний житель Боровского района, неоднократно судимый за кражи, грабеж и наркотики, подозревается в краже телефона и денег со счета у своего бывшего одноклассника, сообщает УМВД по Калужской области в среду, 2 сентября.

Старые приятели встретились в Обнинске. Они решили пообщаться и вместе выпить. С подозреваемым была его девушка. Спиртное на всех покупал потерпевший, и, по его словам, он несколько раз он проверял  баланс через мобильное приложение. Приятель  вполне мог увидеть, что пароль на онлайн-банк отсутствует.

Спустя время он попросил телефон, чтобы позвонить. Свернув за угол ближайшего дома, мужчина долго не появлялся. Девушка под предлогом того, что пойдет его искать, тоже скрылась. Подождав 10 минут,  потерпевший решил сам найти их, но никого не обнаружил.

На следующий день, когда понадобилось снять денежные средства через банкомат, он обнаружил, что баланс его карты уменьшился на 8 тысяч рублей, хотя сам он никаких покупок и денежных переводов не осуществлял. После чего мужчина обратился в полицию.

По данному факту ведется следствие.

Екатерина Зеленова
Опубликовано: 02.09.2020 10:28 0 413
Тэги: криминал
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