Житель Обнинска взял в кредит 300 тысяч для мошенников

В Обнинске мужчина стал участником целого спектакля, разыгранного мошенниками по телефону. В итоге лишился 300 тысяч рублей, сообщили в понедельник, 31 августа, в УМВД по Калужской области.

Сначала ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Она сообщила, что с его банковских счетов осуществляется несанкционированное списание денежных средств. По ее словам, уберечь сбережения можно было путем перевода денежных средств в электронные банковские ячейки.

Ничего не подозревая и зная, что на нескольких картах у него находятся денежные средства, мужчина согласился воспользоваться услугами банка. В итоге он подтвердил три озвученных ему кода и получил смс-сообщение о том, что ему одобрена заявка на кредит в размере 390 тысяч рублей.

Для того чтобы выяснить, каким образом это произошло, «сотрудница» банка соединила мужчину по телефону с финансовым отделом. Там ему пояснили, что таким образом могут действовать мошенники.

Чтобы отменить эту заявку, мужчине предложили завершить оформление кредита. После чего на счет заявителя было зачислено два платежа по 99 тысяч рублей. Однако, последовав рекомендациям незнакомцев, потерпевший перевел данные денежные средства и еще 120 тысяч рублей на указанный ему счет.

На этом все телефонные переговоры прекратились. Потерпевший пытался дозвониться по номерам, с которых поступали звонки, но безуспешно.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.