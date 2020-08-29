В Калуге у пенсионерки украли 160 тысяч псевдогазовики

Пенсионерка из Калуги стала жертвой мошенников, которые под видом специалистов по газовому оборудованию напросились к ней в квартиру с проверкой. Об этом в субботу, 29 августа, рассказали в калужской полиции.

Пожилая женщина поверила незваным гостям и впустила их в квартиру. Потом они сказали, что нашли какие-то неполадки, которые можно сразу же устранить за небольшую плату.

Калужанка согласилась.

Когда бабушка расплачивалась за оказанные услуги, мошенники заметили, откуда она достает деньги. Пока один мужчина отвлекал пенсионерку, другой похитил у нее 160 тысяч рублей. После ухода «специалистов» женщина обнаружила пропажу своих сбережений и тут же обратилась в полицию.

Личность подозреваемых устанавливается.