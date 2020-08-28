Калужанин устроил в квартире наркопритон

Житель Калуги обвиняется в предоставлении квартиры наркоманам, а также в хранении дома наркотиков, сообщили сегодня, 28 августа, в областной прокуратуре.

- Обвиняемый в период с февраля по март 2020 года предоставлял наркозависимым лицам для незаконного изготовления и потребления наркотических средств квартиру, расположенную в городе Калуга, находившиеся в ней столовые принадлежности, шприцы и иные предметы быта, - рассказали в прокуратуре. - Также в марте 2020 года злоумышленник приобрел на территории города Калуги наркотическое средство в крупном размере и хранил при себе до момента его задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Калужанин вину в совершении указанных преступлений признал полностью. За наркопритон ему грозит максимум 4 года, за хранение наркотиков – до 10 лет.