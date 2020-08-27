В Калужской области вынесен приговор за жестокое убийство

В Жукове осудили 32-летнего мужчину за убийство знакомого, сообщили в четверг, 27 августа, в областной прокуратуре.

- В июле 2018 года осужденный в компании с погибшим распивали спиртное в одном из гаражных кооперативов районного центра. На фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, переросшая в драку, - рассказали в прокуратуре. - В ходе конфликта осужденный нанес оппоненту несколько ударов кулаками в область головы и туловища, после чего взял из гаража тряпку, обмотал ее вокруг шеи погибшего, образовав петлю и, держась за разные концы материи руками, сдавил шею последнего, чем причинил ему смерть.

Чтобы скрыть следы преступления, осужденный сбросил тело в канализационный люк. Погибшего обнаружили лишь через три дня.

В ходе расследования осужденный свою вину не признавал, показав, что не имел умысла на убийство. Однако следствием было подтверждено, что смерть наступила именно в результате умышленных действий виновного.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.