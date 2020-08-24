Двое калужан лишились денег при продаже колясок

Сразу двое жителей Калуги стали жертвами интернет-мошенников, продавая в сети детские коляски, сообщили сегодня, 24 августа, в областном УМВД.

- Калужане разместили на известной виртуальной площадке объявления о продаже. С ними тут же связались якобы потенциальные покупатели и согласились незамедлительно произвести оплату за товар. Калужане для осуществления безналичного расчета необдуманно сообщили злоумышленникам реквизиты банковского счета и другую конфиденциальную информацию. Используя возможности дистанционного управления счетами, преступники похитили у одного гражданина 25 500 рублей, а у другого – 3 000 рублей, - рассказали в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.