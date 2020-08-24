Калужанин воровал топливо на работе

62-летний калужанин стал фигурантом уголовного дела за присвоение дизельного топлива, принадлежащего предприятию, на котором он сам же и работал. Ущерб организации составил 186 000 рублей, сообщили в понедельник, 24 августа, в калужской полиции.

По версии дознавателей, мужчина, работая водителем в организации и имея доступ к топливным картам, в течение трех месяцев неоднократно завышал объем используемого дизельного топлива. Одной частью он заправлял транспортное средство, принадлежащее предприятию, а другую – переливал в канистры и продавал.

За данное преступление ему грозит срок до 2 лет.