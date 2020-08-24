В Калуге вор-рецидивист обокрал магазин сувениров

47-летнего вора-рецидивиста из Калуги подозревают в краже сувениров из местного магазина, рассказали сегодня, 24 августа, в областном УМВД.

По версии полиции, мужчина воспользовался моментом, когда продавцы отвлеклись, и похитил товар на сумму 10 500 рублей.

Воровал он с целью перепродать сувениры и выручить деньги.

- Когда подозреваемый был доставлен в отдел полиции, выяснилось, что он уже проходит в качестве подозреваемого по двум уголовным делам, возбужденным по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». А до того он уже имел 16 судимостей за аналогичные преступления, - уточнили в полиции.

На этот раз вору грозит срок до двух лет.