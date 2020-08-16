В Калуге две цыганки обокрали пенсионерку

Калужская пенсионерка стала жертвой мошенничества двух цыганок 23-х и 44-х лет. Она встретила их в подъезде, рассказали в пятницу, 14 августа, в отделении УМВД по городу Калуге. Женщины представились социальными работниками и рассказали, что оказывают разные виды услуг – от помощи до массажа.

Бабушка поверила им и впустила в квартиру. Дальше одна из них начала отвлекать пенсионерку разговорами, а другая шерстить по квартире в поисках денег. Правда, найти сбережения ей так и не удалось.

Хозяйка квартиры забеспокоилась и начала задавать незнакомкам вопросы. После чего цыганки поспешили покинуть квартиру, прихватив с собой два флакона духов.

Бабушка позвонила в полицию. Мошенниц задержали на улице в течение двух часов. Одна из них - жительница Калуги, другая приехала из Владимирской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.