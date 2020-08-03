Пятерым жителям Калужской области грозит 10 лет за телефонные мошенничества

В Малоярославецком районе пятеро местных жителей обвиняются в краже с банковских счетов. Мошенники действовали в составе преступной группы, сообщили сегодня, 3 августа, в областной прокуратуре.

По версии полиции, обвиняемые звонили по объявлениям в интернет-ресурсах о продаже товаров.

В ходе телефонного разговора злоумышленники сообщали хозяевам объявлений о своей готовности приобрести товар и обманным путем получали данные их банковских карт, а также пароли доступа к электронному личному кабинету. После чего похищали со счетов потерпевших деньги, обналичивая их через банкоматы.

Общая сумма похищенных денег превысила 2 миллиона рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд. За совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.