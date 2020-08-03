В Калуге поймали мигрантов с наркотиками

Машина, за рулем которой находился 29-летний уроженец республики Узбекистан, проехала на красный, поэтому была остановлена сотрудниками ГИБДД, сообщили сегодня, 3 августа, в пресс-службе ведомства.

Кроме водителя в автомобиле были 28-летний мужчина и 33-летняя женщина. Поведение пассажиров показалась сотрудникам полиции подозрительным. В ходе установления личности выяснилось, что женщина уже является фигуранткой уголовного дела за совершение сбыта наркотических средств. Поэтому машину было решено досмотреть.

В салоне сотрудники ГИБДД обнаружили целлофановый пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета. Его отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотическое вещество.

Женщина и мужчина пояснили, что они приобрели наркотики для совместного употребления. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до трех лет.

Расследование уголовного дела продолжается.