Жителю Обнинска грозит пять лет за кражу денег из сумки

В Обнинске мужчина снимал деньги в банкомате и случайно оставил барсетку на терминале. В сумке были документы и три тысячи рублей.

Как рассказали сегодня, 31 июля, в областном УМВД, обнаружив пропажу, мужчина вернулся, но его имущества на месте не оказалось. Спустя полчаса он получил сообщение в социальной сети о том, что его барсетка найдена и находится в одном из отделов торговой точки, куда она была возвращена посетительницей центра.

Проверив содержимое сумки, потерпевший обнаружил, что из нее пропали деньги, и обратился в полицию.

По камерам видеонаблюдения стражи порядка установили, что стоящий следующим в очереди за заявителем вытащил деньги из сумки в тот момент, когда в банкомате никого не было.

Похититель уже дал признательные показания и возместил причиненный ущерб. Ему грозит до 5 лет. Окончательную точку в этом деле поставит суд.