На калужском предприятии 50 сотрудникам задержали зарплату

На одном из калужских предприятий, занимающемся проектированием жилых и общественных зданий, 50 работников остались без заработной платы. Общая сумма, которую руководство акционерного общество задолжало своим сотрудникам, составила больше 1,5 миллионов рублей, сообщили сегодня, 30 июля, в областной прокуратуре.

В отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Калужской области. Также ему было внесено представление.

После вмешательства прокуратуры руководство предприятия сумело выплатить зарплату сотрудникам в полном объеме.