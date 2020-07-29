Калужанин обворовал строящийся дом

В калужскую полицию поступило сообщение от представителя строительной компании о хищении имущества из строящегося дома, рассказали сегодня, 29 июля, в региональном УМВД.

Полиция подозревает в краже 31-летнего ранее судимого калужанина. По версии стражей порядка, мужчина ночью путем отжатия окна проник в новостройку. И через незапертые двери квартир вынес пять газовых котлов, общей стоимостью 150 тысяч рублей. Похищенное имущество было обнаружено у подозреваемого по месту жительства.

Возбуждено уголовное дело. Калужанину грозит до пяти лет. Расследование продолжается.