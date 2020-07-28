Калужанину грозит шесть лет за покупки на деньги организации

В калужскую полицию обратился представитель организации с заявлением о предоставлении одним из работников платежных документов с недостоверными сведениями, рассказали сегодня, 28 июля, в областном УМВД.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 40-летний калужанин присвоил себе 320 тысяч рублей из бюджета этой организации, где работал администратором.

Он делал это под предлогом закупки расходных материалов для оборудования.

- Фигурант приобретал на одном из интернет-сайтов различные товары для личного пользования. Получая платежные документы за покупки по электронной почте, он редактировал их, - рассказали КП40 в полиции. - Мужчина заменял наименования заказанных им товаров на наименования расходных материалов, якобы необходимых для обслуживания организации. А потом предоставлял данные платежные ведомости с ложными сведениями работодателю для оплаты.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит срок до шести лет.