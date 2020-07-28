Житель Калужской области обманул москвичку на 31 тысячу

В Малоярославецком районе задержан 21-летний ранее судимый юноша по подозрению в мошенничестве, сообщили вчера, 27 июля, в региональном УМВД.

Он увидел в интернете объявление о продаже шкафа, хозяйкой которого была жительница Москвы. Молодой человек позвонил по указанному номеру и сообщил о своей готовности купить мебель. При этом, как рассказала потерпевшая, он настойчиво требовал реквизиты ее карты и код доступа к личному кабинету, чтобы перевести за товар сразу все сумму. Женщина поверила мошеннику, но вместо денег за шкаф вскоре обнаружила на счете пропажу 31 тысячи рублей. Догадавшись, что ее обманули, москвичка обратилась в полицию.

На юношу завели уголовное дело, сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.