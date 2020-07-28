В Обнинске мужчина поселился в чужой квартире и распродал имущество

52-летний житель Обнинска задержан по подозрению в краже, сообщили сегодня, 28 июля, в областном УМВД.

По версии полиции, вместе с напарником мужчина осуществлял ремонтные работы в одной из квартир наукограда. Хозяин приостановил ремонт на несколько месяцев. Однако подозреваемый из квартиры решил не уходить. С помощью болгарки он срезал запертый замок на входной двери и стал проживать в квартире, одновременно продавая стройматериалы и имущество потерпевшего. На месте совершения преступления его застал напарник, который пришел, чтобы продолжить работу. Мужчина вызвал полицию. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству, фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ведется следствие.