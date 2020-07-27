Калужанин угнал машину, распилил ее и продал по частям

Как сообщили сегодня, 27 июля, в региональном УМВД, в калужскую полицию обратился мужчина с заявлением о краже машины. Она пропала из двора, где была припаркована.

Ущерб составил 45 тысяч рублей.

Похитителем оказался 40-летний калужанин. По версии полиции, он взломал личинку замка и проник в салон. Повредив замок зажигания, мужчина завел двигатель и отогнал машину в ближайший лес. Там он ее спрятал, прикрыв валежником. А вернувшись на следующий день, распилил ее болгаркой на части.

Как пояснил похититель, он продал части машины вместе с находившимися в салоне инструментами незнакомому мужчине за 12 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.