Москвич попал под следствие за попытку взятки в Калужской области

46-летний житель Московской области в нетрезвом виде приехал на территорию одного калужского завода. О том, что по территории предприятия разъезжает пьяный водитель, очевидцы сообщили в управление ГИБДД, сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе ведомства.

Приехавший наряд ДПС остановил столичного гостя и предложил пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Водитель согласился, результат оказался положительным - 2,5 мг/л. В отношении мужчины составили административный протокол. Санкция статьи 12.8 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Чтобы избежать неприятностей, мужчина предложил сотрудникам полиции взятку в размере 10 тысяч рублей. Но, получив отказ, положил деньги под ручку тормоза между передних сидений служебного автомобиля.

После чего стражи правопорядка сообщили о взятке в дежурную часть.

В настоящее время органом дознания в отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взятничество».

За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. Дознание продолжается.