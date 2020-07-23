Калужанин тайно выставил на продажу автомобиль друга

29-летний калужанин, боясь влезть в долги по кредиту, нашел хитрый способ добыть легких денег. Для этого он тайно сфотографировал машину друга и сделал липовое объявление о ее продаже в интернете, рассказали сегодня, 23 июля, в региональном УМВД.

Вскоре нашелся покупатель, который хотел посмотреть машину. Хозяин объявления назвал адрес, где припаркована машина, а сам на встречу не пришел. Покупатель вскоре позвонил сам и сообщил о готовности купить автомобиль.

Тогда злоумышленник и провернул свою аферу, сказав, что на машину большой спрос, и нужно внести задаток – перевести деньги на счет.

Покупатель перевел 5 тысяч рублей, после чего «продавец» назначил ему встречу, чтобы передать ключи. Но, конечно, не пришел на нее и отключил телефон.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.