В Калужской области женщина обокрала шумных соседей

В Малоярославецком районе расследуется уголовное дело по факту кражи, сообщили сегодня, 23 июля, в областном УМВД.

В полицию обратилась семейная пара с заявлением о краже из их квартиры двух мобильных телефонов и одежды. Общий ущерб составил около 10 000 рублей. В заявлении супруги указали, что вечером их имущество находилось дома, а утром они его не обнаружили.

По версии полиции, подозреваемой в краже стала 55-летняя соседка потерпевших, проживающая этажом выше.

Женщина пояснила стражам порядка, что семейная пара регулярно досаждала ей постоянным шумом, особенно в ночное время. Утром она не выдержала и решила спуститься к соседям, чтобы попросить их соблюдать тишину по ночам. Подойдя к квартире, женщина заметила, что дверь приоткрыта.

Решив не будить семейную пару, подозреваемая собиралась покинуть чужую квартиру, но ее внимание привлекли два телефона, которые лежали на тумбочке в прихожей. Женщина взяла оба гаджета и положила в свою сумку, а затем, прихватив еще и мужские кроссовки, пошла к себе домой. Телефоны она спрятала на своем балконе, а обувь выбросила в мусорный контейнер на улице.

Подозреваемая пояснила, что не собиралась присваивать себе чужие вещи, а просто хотела проучить своих шумных соседей.

Расследование продолжается.