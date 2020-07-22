В Калужской области продавец обокрал своего покупателя

В Жуковском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты, сообщили сегодня, 22 июля, в областном УМВД.

По версии полиции, 31-летний подозреваемый занимался продажей постельного белья. К нему пришел покупатель, но наличных денег у него не оказалось. Тогда мужчины пошли к ближайшему банкомату. И в то время, когда потерпевший снимал деньги, продавец подсмотрел вводимый им пин-код.

Потом он украл карту покупателя и позже снял с нее 27 тысяч рублей. Расследование продолжается. С фигуранта дела взяли подписку о невыезде.