Нападение на таксиста в Калужской области: мужчину избили и бросили на дороге

В Мосальском районе Калужской области выдвинули обвинения 28-летнему уроженцу Москвы и 32-летнему мужчине из Московской области. Их обвиняют в разбое, угоне и похищении документов, сообщает во вторник, 21 июля, прокуратура Калужской области.

Преступление произошло в декабре 2019 года. Пьяные мужчины вызвали такси, чтобы поехать из Калуги в Брянск. При этом следствие полагает, что они заранее договорились ограбить таксиста.

Но в Брянск они в итоге не поехали, а попросили отвезти их в Мосальский район.

- Приехав поздно ночью, подельники решили распить спиртное перед совершением преступления, для чего на указанном такси направились к их знакомой, где один из них взял на террасе дома веревку, - отмечают в прокуратуре. - Вернувшись в автомобиль, обвиняемый, сидевший на заднем сиденье, оказавшись в безлюдном месте, велел водителю остановиться. Далее преступник накинул ему на шею веревку, а второй мужчина, нанес не менее трех ударов локтем по голове, от чего потерпевший потерял сознание.

После этого, считают следователи, таксиста положили в багажник, отвезли в другое место и там избили. В том числе битой.

Из салона были похищены деньги и два мобильных телефона. Злоумышленники при этом потребовали доступ к мобильному банку, говорят в прокуратуре. Таксист, опасаясь за свою жизнь, согласился.

Пострадавшего в итоге оставили на дороге. А преступники, подчёркивают в прокуратуре, поехали в лес, где сожгли паспорт, вид на жительство и водительское удостоверение потерпевшего.

Подозреваемым грозит до 10 лет колонии.

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