Жителя Калужской области подозревают в интернет-мошенничествах

26-летний житель Калужской области проверяется на причастность к 8 эпизодам мошенничества, совершенных путем обмана продавцов различных товаров в интернете, сообщили сегодня, 20 июля, в областном УМВД.

По версии полиции, мужчина выходил на связь с продавцами и убеждал их в своей готовности приобрести заинтересовавший его товар. В ходе общения он убеждал их в своей готовности осуществить предоплату предстоящей сделки. А для этого просил у собеседников предоставить ему реквизиты банковских карт и коды доступа к личным кабинетам.

В случаях, когда ему верили, злоумышленник переводил со счетов потерпевших деньги на свой счет.

Личность мужчины и его местонахождение были установлены сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По предварительной информации, сумма причиненного гражданам ущерба составляет около 3 миллионов рублей.

Следствие продолжается.