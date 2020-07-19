В Калужской области молодой человек обокрал родственницу

В Малоярославецком районе расследуется уголовное дело по факту кражи. Как сообщили сегодня, 19 июля, в региональном УМВД, местная жительница обратилась в полицию, когда обнаружила дома пропажу дорогостоящих гаджетов.

Женщина рассказал, что на входной двери дома следов взлома она не увидела, но обратила внимание на то, что повреждена оконная рама.

Причиненный ей ущерб составил 69 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, который оказался молодым родственником потерпевшей.

По версии полиции, он точно знал, что в дневное время хозяева дома отсутствуют. Поэтому проник в помещение через окно, сложил в сумку приглянувшееся ему имущество и тем же способом покинул дом. Вещи он продал случайному прохожему за 5 тысяч рублей, распорядившись вырученными деньгами по собственному усмотрению.