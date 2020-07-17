В Калужской области продавщица воровала деньги в кассе и обувь с витрин

В Жуковском районе на 30-летнюю сотрудницу магазина возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата», сообщили в пятницу, 17 июля, в региональном УМВД.

Женщина на протяжении длительного времени периодически брала из кассы деньги, тратя наличность на собственные нужды. При этом она вела в тетради учет взятых денег, общая сумма которых за весь период составила 240 тысяч рублей.

Кроме этого продавщица самовольно забирала с витрин обувь, не оплачивая товар. Со слов фигурантки, обувь она делала это для себя и своих родственников. В данном случае сумма причиненного ущерба составила около 290 тысяч рублей. Мотивы своих поступков ей предстоит объяснить в суде.