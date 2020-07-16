Калужанин устроил в квартире плантацию конопли

46-летний калужанин устроил плантацию конопли прямо у себя в квартире, сообщили сегодня, 16 июля, в пресс-службе регионального УМВД.

При осмотре жилого помещения сотрудниками полиции было обнаружено 12 кустов, похожих на коноплю, а также высушенное растительное вещество массой более 400 граммов, которое было направлено на исследование. Экспертиза подтвердила, что это части высушенного растения конопля.

В полиции мужчина рассказал, что выращивал ее для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Предприимчивому калужанину, уже ранее судимому, грозит от 3 до 10 лет. Расследование продолжается.