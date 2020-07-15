В Калужской области женщине недовыдали социальные выплаты

В калужскую полицию обратилась женщина с просьбой провести проверку по факту невыплаты причитающегося ей пособия, сообщили сегодня, 15 июля, в региональном УМВД.

Изначально она точно не знала реальный размер выплат, а когда ей стала известна причитающаяся сумма, женщина поняла, что получала деньги не в полном объеме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемая, являясь должностным лицом организации, осуществлявшей выдачу на руки пособия, неоднократно передавала потерпевшей лишь часть денег, предусмотренных к выплате. Разницу в сумме присваивала себе, при этом в бланках вместо подписи получателя расписывалась сама. С января 2019 года по январь 2020 года таким способом она присвоила себе более 9 тысяч рублей.

Сейчас фигурантка проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. После чего дело будет направлено в суд.